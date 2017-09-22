ПОЖИВЕМ КРАСИВО

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22.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая

На «Ленинградском бульваре» идёт высадка деревьев и кустарников

Строительство «Ленинградского бульвара» продолжается. Параллельно идёт и благоустройство. В планах высадить на этой территории около 200 деревьев кедра, яблони и берёзы и около 2000 кустарников кизильника, сирени, клена, барбариса.

Кроме этого, сотрудники МП «Комбинат благоустройства» восстанавливают газоны, завозят землю и сеют траву.

Благоустройство территории стало возможным благодаря участию Железногорска в приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». В выборе места благоустройства активное участие приняли жители Железногорска, приняв участие в голосовании - свой голос за эту территорию оставили более трёх тысяч горожан.

В рамках проекта внутриквартальную территорию от Центра досуга мимо дома № 33 по проспекту Ленинградский, включая территорию у ДЮСШ «Юность», до берега городского озера преобразят в «пешеходный бульвар». У бассейна "Дельфин" будут организованы спортивные площадки, рядом с Центром Досуга установят детский городок, сообщает муниципальный портал.



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