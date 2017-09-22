ПОЖИВЕМ КРАСИВО

На «Ленинградском бульваре» идёт высадка деревьев и кустарников



Строительство «Ленинградского бульвара» продолжается. Параллельно идёт и благоустройство. В планах высадить на этой территории около 200 деревьев кедра, яблони и берёзы и около 2000 кустарников кизильника, сирени, клена, барбариса.



Кроме этого, сотрудники МП «Комбинат благоустройства» восстанавливают газоны, завозят землю и сеют траву.



Благоустройство территории стало возможным благодаря участию Железногорска в приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». В выборе места благоустройства активное участие приняли жители Железногорска, приняв участие в голосовании - свой голос за эту территорию оставили более трёх тысяч горожан.



В рамках проекта внутриквартальную территорию от Центра досуга мимо дома № 33 по проспекту Ленинградский, включая территорию у ДЮСШ «Юность», до берега городского озера преобразят в «пешеходный бульвар». У бассейна "Дельфин" будут организованы спортивные площадки, рядом с Центром Досуга установят детский городок, сообщает муниципальный портал.