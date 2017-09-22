НА НАРЫ ЗА ТЕЛЕВИЗОР
Железногорские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в краже чужого имущества из квартиры
В дежурную часть поступило сообщение от 49-летней женщины, что из ее квартиры похитили телевизор стоимостью 11 тысяч рублей. Неизвестные проникли в квартиру через открытую балконную дверь, похитили имущество и скрылись.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 21-летний ранее судимый местный житель и 19-летняя не судимая девушка. Украденное имущество они продали в ломбард, а деньги потратили на личные нужды.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В Сети появилось видео «последствий российской атаки военных кораблей» в Сирии. Кадры были опубликованы информационным агентством сирийских оппозиционеров Smart на YouTube.
Названо наказание для Саакашвили
Михаила Саакашвили оштрафовали на 130 долларов за незаконное пересечение границы Украины. Соответствующее решение принял Мостиський районный суд Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученые разгадали тайну острова Пасхи
Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур.
Под Калининградом произошло массовое смертельное ДТП
Семь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки под Калининградом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу вечером в региональном главке МЧС. «Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.
В московской школе умер ученик
В московской школе №763 скончался 12-летний ребёнок. Подросток страдал от болезни сердца. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Трагедия произошла около 17:00, когда мальчик занимался на турнике.