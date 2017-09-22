НА НАРЫ ЗА ТЕЛЕВИЗОР

Железногорские полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в краже чужого имущества из квартиры

В дежурную часть поступило сообщение от 49-летней женщины, что из ее квартиры похитили телевизор стоимостью 11 тысяч рублей. Неизвестные проникли в квартиру через открытую балконную дверь, похитили имущество и скрылись.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 21-летний ранее судимый местный житель и 19-летняя не судимая девушка. Украденное имущество они продали в ломбард, а деньги потратили на личные нужды.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск