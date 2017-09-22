СЕРЕБРЯНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ

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22.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

Железногорск стал серебряным призёром XI Летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края

Железногорская сборная повторила успех летних игр 2013 года, заняв второе место, немного уступив Советскому району Красноярска и обойдя Зеленогорск.

Наши спортсмены стали первыми в лёгкой атлетике и шахматах, вторыми в настольном теннисе и мужском волейболе, третьими в женском волейболе, баскетболе, полиатлоне и семейных стартах. И только дзюдоисты не вошли в тройку лидеров.

Железногорские легкоатлеты доказали, что в крае им нет равных. Усиливший команду звёздный десант - Екатерина Блескина, Артем Макаренко, Евгений Лиханов, Антон Лесковский – оставил всех соперников далеко позади. Из 18 видов – 11 первых мест.

Второй золотой вид в копилке Железногорска – шахматы. Впрочем, как и предполагалось. Ведь за дело взялись Ольга и Денис Петрухины - международный мастер и мастер ФИДЕ, и, конечно, Александр Савельев. Результат налицо: ни одной проигранной партии и первое место в турнире.

Поразили на этот раз полиатлонисты: после введения в программу троеборья спортсмены предупреждали – призового места у нас не будет. Плюс в последний момент получил травму Игорь Бурдонов. Но упавшее знамя подхватил железный человек Роман Якубчик. И успех пришёл, несмотря на все опасения, полиатлонисты заняли почётное третье место.

Игровики тоже бились до последнего – и вырвались на призовые места. Серебро у футболистов и волейболистов-мужчин, бронза и баскетболистов и волейболисток.

А самыми последними свои матчи закончили теннисисты. Хотя обстановка была накалена до предела, мастер спорта СССР Игорь Постников умел найти нужные слова и настроить спортсменов. А потом к болельщикам присоединился и глава администрации Сергей Пешков. В итоге наша команда показала спортивный характер и вырвалась на второе место.

Не подвели и семейные команды. С поддержкой весёлых болельщиков семьи Елизаровых (Евгений, Светлана и Ева) и Забелиных (Сергей, Татьяна и Александр) заняли третье место в общем зачёте.

Итак, серебро призёром XI Летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края заслуженно досталось Железногорску. И это общий успех – спортсменов, тренеров, руководства города и спортивной отрасли. Но долго праздновать некогда: скоро зима, и в марте нас ждут зимние игры городов края в Канске. Приступаем к тренировкам!

автор София Белобровка 

Управление физической культуры и спорта, Железногорск

фото Александра Чанчикова



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