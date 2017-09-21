РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 СЕНТЯБРЯ

Украина выплатила России часть судебных издержек по иску о долге в $3 млрдХозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.В сети появилось видео беспорядков у ТЦ «Москва» на юго-востоке российской столицы. В конфликте приняли участие более 150 мигрантов. Прибывшая на место полиция не позволила беспорядкам перерасти в драку.Вспомните, когда у вас появился первый мобильный телефон? Лет 12-15 назад? Кажется, не так много времени прошло, но как же мощно продвинулся прогресс.20 сентября в Нью-Йорке прошла встреча жен президентов Украины и Франции Марины Порошенко и Брижит Макрон.