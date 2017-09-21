НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
21.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
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Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Появилось видео с места беспорядков в Люблино
В сети появилось видео беспорядков у ТЦ «Москва» на юго-востоке российской столицы. В конфликте приняли участие более 150 мигрантов. Прибывшая на место полиция не позволила беспорядкам перерасти в драку.
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Вспомните, когда у вас появился первый мобильный телефон? Лет 12-15 назад? Кажется, не так много времени прошло, но как же мощно продвинулся прогресс.
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20 сентября в Нью-Йорке прошла встреча жен президентов Украины и Франции Марины Порошенко и Брижит Макрон.