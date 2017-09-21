ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПРОФИ
В Железногорске определили лучших водителей
На территории ПАТП прошел конкурс водительского мастерства. В состязаниях участвовали команды муниципальных предприятий города: Горэлектросеть, Гортеплоэнерго, ПАТП, КБУ. Участники соревновались в трех номинациях – "трактор", "ЗИЛ" и "ПАЗ". Водители прошли импровизированную трассу на транспортных средствах и сдали экзамен ПДД.
По результатам оценок жюри, 1 место у команды ПАТП, 2 место – КБУ, 3 место – Гортеплоэнерго, 4 место – Горэлектросеть.
22 сентября водители ПАТП примут участие в краевом конкурсе водительского мастерства среди автотранспортных предприятий. Соревнования пройдут на площадке спортивно-развлекательного центра «Форсаж» в с. Киндяково Березовского района. Команды будут состязаться в мастерстве управления МАЗом, ЛИАЗом и ПАЗом. В соревнованиях примут участие 10 команд муниципальных предприятий Красноярского края.
фото с сайта admk26.ru
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