ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

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21.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Наталья Кокорина

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов сдал нормы ГТО на золотой значок

Пётр Гаврилов в числе первых физкультурников предприятия завершил сдачу комплекса ГТО, выполнив все нормативы на золотой значок. Напомним, к официальной сдаче норм ГТО уже приступили 82 работника комбината в возрасте от 22 до 60 лет, из них на данный момент 15 человек успешно завершили сдачу. ГТО в современной редакции предусматривает выполнение ряда формальных требований: регистрацию на сайте, получение медицинского допуска, сдачу нормативов исключительно в аккредитованных центрах тестирования. Всё это сдерживает «быстрый старт», однако физкультурники ГХК постепенно втягиваются в процесс.

В атомной отрасли к работникам предъявляются особые требования относительно физического здоровья. Особенно это касается ответственных руководителей, для которых умение принимать быстрые и грамотные решения в условиях огромных стрессовых нагрузок - одно из необходимых квалификационных требований.Пётр Гаврилов - восьмикратный победитель Открытой спартакиады руководителей, которую ГХК восемь лет проводит в Железногорске - продемонстрировал при сдаче норм ГТО не только отличную спортивную форму, но и волю к победе. Если в привычных для себя дисциплинах, таких как плавание и стрельба, он выполнил норматив с двукратным запасом, то в остальных пришлось потренироваться. В итоге: бег 2 км, подтягивание на высокой перекладине, наклон «на глубину», подъём корпуса из положения лёжа на время генеральный директор выполнил на «золото» и также с приличным запасом. Многие могут блеснуть в отдельных видах спорта навыками, которые остались с юности, но чтобы сдать полный комплекс, нужна не только медицинская справка, но и стремление к победе.

Таким образом, знак ГТО вновь становится серьёзным стимулом для развития и поддержания физической формы. Не случайно Росатом, уделяя этому комплексу большое внимание, организует и проводит отраслевой день ГТО.
Первое подведение итогов и вручение значков ГТО спортсменам ГХК намечено на декабрь 2017 года.

По информации сайта ГХК



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