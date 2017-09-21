ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Полицейские и общественники поздравили ветерана МВД с 90-летним юбилеем



Полицейские и представители Совета ветеранов при МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск поздравили ветерана МВД подполковника милиции в отставке Ивана Голякова с 90-летним юбилеем.

Ветеран органов внутренних дел, участник Великой Отечественной войны Голяков Иван Васильевич родился 16 сентября 1927 года в селе Сумки Юринского района Марийской АССР.

Иван Васильевич в 17-летнем возрасте в 1944 году был призван на службу в ряды Красной Армии. Ивана Голякова направили на службу в Приволжский военный округ, учебную стрелковую дивизию артиллерийского дивизиона 45-мм противотанковых пушек. В 1945 году Голякова направили в Ленинград в Усть-Двинскую военно-морскую базу. До 1951 года он прослужил на флоте, участвовал в борьбе с бандами «лесных братьев», которые действовали в лесах Прибалтики.

Затем он поступил на службу в органы внутренних дел. По распределению приехал в отдел милиции Красноярска-26, где и прослужил 30 лет. Под его началом развивалась экспертно-криминалистическая служба ОВД. На заслуженный отдых Иван Васильевич ушел с должности заместителя начальника органа внутренних дел в звании подполковника милиции.

В домашней атмосфере участник боевых действий рассказал о службе в милиции, поделился яркими воспоминаниями из своей жизни.

Заместитель начальника полиции Андрей Плохих вручил юбиляру благодарственные письма за весомый вклад в дело обеспечения законных прав и интересов граждан и поздравлением с юбилеем от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева.

Николай Селезнев от всего личного состава и ветеранов ОВД подарил памятные подарки, также сотрудники экспертно-криминалистической службы подготовили имениннику набор фронтовика с вещмешком, фляжкой, котелком и горсть ленинградской земли запаянную в гильзу, которую Иван Васильевич защищал в годы Великой Отечественной войны.

Гости пожелали Ивану Васильевичу крепкого здоровья, хорошего настроения и неиссякаемого интереса к жизни.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск