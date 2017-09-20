КРАСНОЯРСК ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ

Красноярск занял восьмое место в рейтинге городов России, в которых проживает наибольшее количество людей с высшим образованием

Исследование проводили в 30 городах нашей страны методом личного интервью. Его подготовили специалисты маркетингового агентства Zoom Market. Всего в исследовании поучаствовало 9 тысяч респондентов в возрасте от 24 до 57 лет.

В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Красноярск, Томск и Екатеринбург.

В этом году в государственные вузы Красноярского края поступили более 15 тысяч студентов, в том числе 2 254 из других регионов, 426 из зарубежных стран. Отметим, 52% респондентов имеют законченное высшее образование, что позволяет России войти в число стран-лидеров по доле образованных людей в общей массе населения.

Источник: http://www.mazm.ru/article/a-2048.html

фото: centeragency.org