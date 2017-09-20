ГОРЯЧАЯ ТЕМА

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20.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

Железногорцы выбирают «зеленую» технологию переработки мусора


В Красноярске на базе информационного центра по атомной энергии состоялась встреча руководства ЗАТО Железногорск, министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края с ФГУП «РосРАО» и представителями компании из Финляндии, которая специализируется на разработке современных и экологически чистых решений в части переработки мусора.

Иностранные разработчики представили одну из технологий по переработке отходов, которую возможно реализовать на территории Железногорска.

Напомним, последние годы вопрос утилизации мусора приобретает для ЗАТО особую актуальность: существующий полигон ТБО действует с 1954 года и свой потенциал почти исчерпал.

- Росатомом Железногорску отведена роль территории успешного внедрения новых проектов, передовых технологий. Это совпадает со стратегией развития Красноярского края, согласно которой за Железногорском закреплен статус территории новых знаний и инноваций. Поэтому решая свои внутренние вопросы, мы стараемся делать акцент на использование передовых технологий и современных подходов. Это касается и переработки мусора. Для Железногорска как и для других городов тема актуальная. Как поступать с мусором дальше? Идти по старому пути? На мой взгляд, для инновационной столицы региона это неприемлемый вариант. Мы сторонники современных подходов. Сейчас необходимо проанализировать все имеющиеся практики. Работу в этом направлении мы ведем совместно с нашим постоянным стратегическим партнером – госкорпорацией «Росатом», - прокомментировал Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.

Напомним, весной 2017 года состоялось предварительное обсуждение вопроса с ФГУП «РосРАО». На протяжении нескольких месяцев специалисты из Москвы изучали данные по ситуации в Железногорске и существующие технологии по переработке мусора. В итоге, после тщательного анализа, по мнению экспертов наиболее оптимальный вариант для Железногорска - это финская технология, ориентированная на получение топлива от переработки несортированного мусора.

Все участники переговоров отметили высокий потенциал решения и договорились о подготовке детального проектного предложения с финансово-экономическим обоснованием инвестиций в проект.

Как отметил заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Дмитрий Еханин, учитывая традиционно высокий уровень проработки железногорцами всех вопросов и обстоятельный подход, то решение, которое возьмут за основу в инновационной столице региона, и полученный опыт возможно использовать в других территориях края, сообщает муниципальный портал.



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