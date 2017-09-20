ГОРЯЧАЯ ТЕМА

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Железногорцы выбирают «зеленую» технологию переработки мусора
В Красноярске на базе информационного центра по атомной энергии состоялась встреча руководства ЗАТО Железногорск, министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края с ФГУП «РосРАО» и представителями компании из Финляндии, которая специализируется на разработке современных и экологически чистых решений в части переработки мусора.
Иностранные разработчики представили одну из технологий по переработке отходов, которую возможно реализовать на территории Железногорска.
Напомним, последние годы вопрос утилизации мусора приобретает для ЗАТО особую актуальность: существующий полигон ТБО действует с 1954 года и свой потенциал почти исчерпал.
Напомним, весной 2017 года состоялось предварительное обсуждение вопроса с ФГУП «РосРАО». На протяжении нескольких месяцев специалисты из Москвы изучали данные по ситуации в Железногорске и существующие технологии по переработке мусора. В итоге, после тщательного анализа, по мнению экспертов наиболее оптимальный вариант для Железногорска - это финская технология, ориентированная на получение топлива от переработки несортированного мусора.
Все участники переговоров отметили высокий потенциал решения и договорились о подготовке детального проектного предложения с финансово-экономическим обоснованием инвестиций в проект.
Как отметил заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Дмитрий Еханин, учитывая традиционно высокий уровень проработки железногорцами всех вопросов и обстоятельный подход, то решение, которое возьмут за основу в инновационной столице региона, и полученный опыт возможно использовать в других территориях края, сообщает муниципальный портал.
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