ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ
20.09.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 63 | Автор: Галина Процкая
Накануне в Железногорске произошло ДТП с двумя пострадавшими
19 сентября в 19.45 на регулируемом пешеходном переходе возле ТЦ "Сибирский городок" автомобиль, за рулем которого находился водитель 1936 года рождения, сбил двух девушек. Одна пострадавшая 2001 года рождения находится в больнице.
ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев, сообщает ЧП Железногорск.
Напомним, 13 сентября на пешеходном переходе в районе круглосуточного магазина «Маяк» (60 лет ВЛКСМ) водитель на иномарке сбил мужчину, после чего скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Виновник найден.
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Экипаж самолета прервал взлет судна в московском аэропорту Шереметьево. Как стало известно РЕН ТВ, ЧП произошло по техническим причинам 19 сентября. После самолета самолет самостоятельно зарулил на перрон.
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В лесу под Красноуральском обнаружили тело актрисы екатеринбургского театра «Волхонка» Елены Шаховой, пропавшей три года назад.
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Екатерина Андреева оставила в соцсети пост, который многие ее подписчики сочли странным, некоторые даже обвинили ее в употреблении запрещенных препаратов, под воздействием которых та якобы писала.