НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 СЕНТЯБРЯ
20.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 50 | Автор: Сергей Скляров
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Самолет не смог взлететь в Шереметьево
Экипаж самолета прервал взлет судна в московском аэропорту Шереметьево. Как стало известно РЕН ТВ, ЧП произошло по техническим причинам 19 сентября. После самолета самолет самостоятельно зарулил на перрон.
Пропавшую российскую актрису нашли мертвой
В лесу под Красноуральском обнаружили тело актрисы екатеринбургского театра «Волхонка» Елены Шаховой, пропавшей три года назад.
Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Екатерина Андреева оставила в соцсети пост, который многие ее подписчики сочли странным, некоторые даже обвинили ее в употреблении запрещенных препаратов, под воздействием которых та якобы писала.