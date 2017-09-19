Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА СПРУЖЕВНИКОВА

В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА СПРУЖЕВНИКОВА
19.09.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 21 сентября
ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА
19.09.17 | Главные темы / Cобытия
До 23 октября проводится прием заявок на участие в международном грантовом
AVIATION EXPO CHINA 2017

AVIATION EXPO CHINA 2017
19.09.17 | Главные темы / Cобытия
Решетнёвская фирма участвует в авиакосмическом салоне в Пекине
СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
18.09.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Глава администрации Железногорска Сергей Пешков занял 3 место в личном
ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!

ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!
18.09.17 | Главные темы / Происшествия
Межрегиональным управлением № 51 ФМБА России проведена внеплановая проверка

В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА СПРУЖЕВНИКОВА

19.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Татьяна Зимина

Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 21 сентября

Оформить все документы можно в Едином окне МФЦ. Как изменилась жизнь горожан с созданием Многофункционального центра «Мои документы»? Какое количество услуг и операций осуществляет МФЦ? Об этом в программе «Открытая студия» расскажет руководитель «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Татьяна Спружевникова.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 21 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ИВАН ЧУПРИНА

В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ИВАН ЧУПРИНА
15 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 18 сентября
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА
31 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 1 июня 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ МАТВИЕНКО

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ МАТВИЕНКО
29 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 1 декабря
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АЛЛА СОКОЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АЛЛА СОКОЛОВА
20 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 22 сентября

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Грэг, в новости: ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
Гость Грэг, в новости: УСПЕТЬ ДО СРОКА
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Страны ЕС придумали новые нелепые обвинения против РФ
Министр обороны Польши Антони Мачеревич утверждает, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» будет применяться ядерное оружие.

Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН
ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, увеличив число его членов до 20 стран-представителей.

Сможет ли Киев добиться от российских авиакомпаний выплат
Начисление штрафов российским авиакомпаниям, совершающим рейсы в Крым, является «юридическим абсурдом», пояснил в беседе с RT эксперт по международному праву.

У кого в России больше всего кредитов?
Больше, чем у нее, таких заемщиков только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге.

Эксперты выразили сомнения в биткоине
Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК! КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.