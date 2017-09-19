В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА СПРУЖЕВНИКОВА

Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 21 сентября



Оформить все документы можно в Едином окне МФЦ. Как изменилась жизнь горожан с созданием Многофункционального центра «Мои документы»? Какое количество услуг и операций осуществляет МФЦ? Об этом в программе «Открытая студия» расскажет руководитель «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Татьяна Спружевникова.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 21 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.



Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.