В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА СПРУЖЕВНИКОВА
19.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 21 сентября
Оформить все документы можно в Едином окне МФЦ. Как изменилась жизнь горожан с созданием Многофункционального центра «Мои документы»? Какое количество услуг и операций осуществляет МФЦ? Об этом в программе «Открытая студия» расскажет руководитель «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Татьяна Спружевникова.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 21 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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Сможет ли Киев добиться от российских авиакомпаний выплат
Начисление штрафов российским авиакомпаниям, совершающим рейсы в Крым, является «юридическим абсурдом», пояснил в беседе с RT эксперт по международному праву.
У кого в России больше всего кредитов?
Больше, чем у нее, таких заемщиков только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге.
Эксперты выразили сомнения в биткоине
Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина.