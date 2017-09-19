РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 СЕНТЯБРЯ

Министр обороны Польши Антони Мачеревич утверждает, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» будет применяться ядерное оружие.ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, увеличив число его членов до 20 стран-представителей.Начисление штрафов российским авиакомпаниям, совершающим рейсы в Крым, является «юридическим абсурдом», пояснил в беседе с RT эксперт по международному праву.Больше, чем у нее, таких заемщиков только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге.Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина.