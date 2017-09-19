РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 СЕНТЯБРЯ
19.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Мариинский вопрос
• Большой этнографический диктант
• Железногорец Роман Страхов поражает жюри
• Интелектуальный биатлон
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
9 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНапишем географический диктант всей страной
25 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортЖелезногорский триатлонист Роман Якубчик победил в финале этапа Кубка России по зимнему триатлону
13 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияЖители Железногорска напишут тотальный диктант
9 апреля 2013 | Раздел: Культура••• Железногорцы проверили свою грамотность
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
Гость Грэг, в новости: УСПЕТЬ ДО СРОКА
Жека, в новости: ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
НОВОСТИ ЧАСА
Страны ЕС придумали новые нелепые обвинения против РФ
Министр обороны Польши Антони Мачеревич утверждает, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» будет применяться ядерное оружие.
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН
ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, увеличив число его членов до 20 стран-представителей.
Сможет ли Киев добиться от российских авиакомпаний выплат
Начисление штрафов российским авиакомпаниям, совершающим рейсы в Крым, является «юридическим абсурдом», пояснил в беседе с RT эксперт по международному праву.
У кого в России больше всего кредитов?
Больше, чем у нее, таких заемщиков только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге.
Эксперты выразили сомнения в биткоине
Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина.
Министр обороны Польши Антони Мачеревич утверждает, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» будет применяться ядерное оружие.
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН
ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, увеличив число его членов до 20 стран-представителей.
Сможет ли Киев добиться от российских авиакомпаний выплат
Начисление штрафов российским авиакомпаниям, совершающим рейсы в Крым, является «юридическим абсурдом», пояснил в беседе с RT эксперт по международному праву.
У кого в России больше всего кредитов?
Больше, чем у нее, таких заемщиков только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге.
Эксперты выразили сомнения в биткоине
Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина.