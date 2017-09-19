AVIATION EXPO CHINA 2017

19-22 сентября компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» принимает участие в Международной авиационно-космической выставке Aviation Expo China 2017

На международном салоне в столице Китая, являющимся одним из крупнейших отраслевых форумов в Азиатском регионе, компания «ИСС» представляет обширную экспозицию, включающую полноразмерные образцы новейших технических решений сибирских спутникостроителей.

Центральное место на выставочном стенде предприятия занимает силовая конструкция космического аппарата с двумя композитными ксеноновыми баками.

Уникальная разработка решетнёвцев, применение которой в составе спутника позволяет многократно повысить эффективность его работы на орбите, традиционно вызывает большой интерес со стороны зарубежных специалистов. Также Решетнёвская фирма презентует в Пекине трансформируемые конструкции собственной разработки – телескопическую спицу рефлектора и ленточный штырь, функционирование которых будет демонстрироваться на стенде компании.

В рамках деловой программы выставки Aviation Expo China 2017 делегация компании «ИСС» во главе с генеральным директором Николаем Тестоедовым планирует провести ряд встреч с представителями ракетно-космической промышленности Китая, а также международного спутникового рынка, сообщает сайт iiss-reshetnev.ru.

фото с сайта dlyakota.ru