AVIATION EXPO CHINA 2017
19-22 сентября компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» принимает участие в Международной авиационно-космической выставке Aviation Expo China 2017
На международном салоне в столице Китая, являющимся одним из крупнейших отраслевых форумов в Азиатском регионе, компания «ИСС» представляет обширную экспозицию, включающую полноразмерные образцы новейших технических решений сибирских спутникостроителей.
Центральное место на выставочном стенде предприятия занимает силовая конструкция космического аппарата с двумя композитными ксеноновыми баками.
Уникальная разработка решетнёвцев, применение которой в составе спутника позволяет многократно повысить эффективность его работы на орбите, традиционно вызывает большой интерес со стороны зарубежных специалистов. Также Решетнёвская фирма презентует в Пекине трансформируемые конструкции собственной разработки – телескопическую спицу рефлектора и ленточный штырь, функционирование которых будет демонстрироваться на стенде компании.
В рамках деловой программы выставки Aviation Expo China 2017 делегация компании «ИСС» во главе с генеральным директором Николаем Тестоедовым планирует провести ряд встреч с представителями ракетно-космической промышленности Китая, а также международного спутникового рынка, сообщает сайт iiss-reshetnev.ru.
фото с сайта dlyakota.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Глава МИД России Сергей Лавров не собирается посещать заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, которое пойдет в Киеве. Он не хочет допустить политизации мероприятия.
«Поездка мечты»: РЖД согласились исполнить мечту Меркель
18 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали. Российские железные дороги (РЖД) сообщили о готовности организовать для Меркель эту поездку, сообщает РИА Новости.
Порошенко объявил о «военной победе» в США
Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в США, заявил во время выступления в военной академии «Вест Пойнт», что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.
Военкор предупредил о фатальной ошибке руководства ЛНР
Собкор «Ридуса» в Донбассе Анна Долгарева со ссылкой на военных казачьего батальона ЛНР «Ярга» выступила с заявлением, что руководство Луганской народной республики фактически бросило на убой батальоны «Ярга» и «Призрак».
Курс доллара повторит рекорд падения
В этом году российский рубль неравномерно укрепляется: с начала года пара доллар/рубль упала на 6%, а пара евро/рубль, наоборот, выросла на 6,5%. Рост, а не падение пары связано с…