СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
Глава администрации Железногорска Сергей Пешков занял 3 место в личном первенстве по настольному теннису в финале XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края
В Минусинском районе в санатории «Тесь» прошёл финал XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края.
В соревнованиях приняли участие 5 команд: «Запад», «Восток», «Север», «Юг» и «Центр», всего 150 человек.
В течение двух дней главы городов, районов, сельских поселений и председатели Советов депутатов соревновались за звание лучших в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, стрельбе и легкой атлетике.
Глава администрации Сергей Пешков представлял Железногорск в составе группы «Центр». Он несколько лет подряд был непобедимым чемпионом Спартакиады в настольном теннисе и в этом году в июне показал лучший результат на зональных соревнованиях.
В финале Сергей Пешков в упорной борьбе проиграл двум основным соперникам из группы «Запад» и занял 3 место в личном первенстве.
В целом у группы «Центр» второе общекомандное место в настольном теннисе. А в тройку лидеров Спартакиады по итогам турнира «Центр» вообще не попал. Первое место у команды «Восток», второе место – «Запад» и третье место - «Север».
автор София Белобровка
Управление физической культуры и спорта, Железногорск
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