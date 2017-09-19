Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА
19.09.17 | Главные темы / Cобытия
До 23 октября проводится прием заявок на участие в международном грантовом
AVIATION EXPO CHINA 2017

AVIATION EXPO CHINA 2017
19.09.17 | Главные темы / Cобытия
Решетнёвская фирма участвует в авиакосмическом салоне в Пекине
СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
18.09.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Глава администрации Железногорска Сергей Пешков занял 3 место в личном
ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!

ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!
18.09.17 | Главные темы / Происшествия
Межрегиональным управлением № 51 ФМБА России проведена внеплановая проверка
ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА

ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА
18.09.17 | Главные темы / Cобытия
21-летний железногорец украл у своей сожительницы 55 тысяч рублей и потратил их

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

18.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Глава администрации Железногорска Сергей Пешков занял 3 место в личном первенстве по настольному теннису в финале XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края

В Минусинском районе в санатории «Тесь» прошёл финал XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края.

В соревнованиях приняли участие 5 команд: «Запад», «Восток», «Север», «Юг» и «Центр», всего 150 человек.

В течение двух дней главы городов, районов, сельских поселений и председатели Советов депутатов соревновались за звание лучших в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, стрельбе и легкой атлетике.

Глава администрации Сергей Пешков представлял Железногорск в составе группы «Центр». Он несколько лет подряд был непобедимым чемпионом Спартакиады в настольном теннисе и в этом году в июне показал лучший результат на зональных соревнованиях.

В финале Сергей Пешков в упорной борьбе проиграл двум основным соперникам из группы «Запад» и занял 3 место в личном первенстве.

В целом у группы «Центр» второе общекомандное место в настольном теннисе. А в тройку лидеров Спартакиады по итогам турнира «Центр» вообще не попал. Первое место у команды «Восток», второе место – «Запад» и третье место - «Север».

автор София Белобровка

Управление физической культуры и спорта, Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЕДЕМ ЗА ПОБЕДОЙ

ЕДЕМ ЗА ПОБЕДОЙ
25 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сергей Пешков представит Железногорск в финале XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края
ПЕШКОВ ПОКАЗАЛ КЛАСС

ПЕШКОВ ПОКАЗАЛ КЛАСС
7 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Глава администрации Сергей Пешков занял в личном зачете I место по настольному теннису и стрельбе в отборочном туре X Спартакиады
ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
17 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава администрации Сергей Пешков занял первое место в настольном теннисе на финале краевой спартакиады
ПЕШКОВ ПОКАЗАЛ ИГРУ!

ПЕШКОВ ПОКАЗАЛ ИГРУ!
27 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Глава администрации Сергей Пешков занял второе место по настольному теннису

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Грэг, в новости: ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
Гость Грэг, в новости: УСПЕТЬ ДО СРОКА
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Лавров оставил Украину без шанса на провокацию
Глава МИД России Сергей Лавров не собирается посещать заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, которое пойдет в Киеве. Он не хочет допустить политизации мероприятия.

«Поездка мечты»: РЖД согласились исполнить мечту Меркель
18 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали. Российские железные дороги (РЖД) сообщили о готовности организовать для Меркель эту поездку, сообщает РИА Новости.

Порошенко объявил о «военной победе» в США
Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в США, заявил во время выступления в военной академии «Вест Пойнт», что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.

Военкор предупредил о фатальной ошибке руководства ЛНР
Собкор «Ридуса» в Донбассе Анна Долгарева со ссылкой на военных казачьего батальона ЛНР «Ярга» выступила с заявлением, что руководство Луганской народной республики фактически бросило на убой батальоны «Ярга» и «Призрак».

Курс доллара повторит рекорд падения
В этом году российский рубль неравномерно укрепляется: с начала года пара доллар/рубль упала на 6%, а пара евро/рубль, наоборот, выросла на 6,5%. Рост, а не падение пары связано с…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК! КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (97)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.