РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
18.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
• Задержан виновник в смертельном ДТП
• Удочка от интернет- мошенников
• Всем тепло. Отопление есть в каждом доме
• Награда за многолетний труд
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18 мая 2010 | Раздел: Cобытия••• ГЖКУ предложило направить часть денег из «корректировки по теплу» на капитальные ремонты домов. Напомним, жители платят за отопление все 12 месяцев, а в конце года ГЖКУ учитывая фактическое потребление тепла, делает перерасчет.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Об этом заявили в пограничной службе Украины. «Во время учений „Запад-2017“ Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.
По секрету: «Я приехала из России в короне»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Как справиться с боссом?
Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС
У Трампа нашли новый талант Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетным человеком».
Тест: Настоящая женщина или резиновая?
Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.