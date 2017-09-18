ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!

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Специалистом отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России проведена внеплановая выездная проверка выполнения обязательных требований санитарного законодательства РФ в отношении МБОУ Школа № 106
В ходе проверки установлено, что предписание к акту проверки № 195 от 21.10.2015 г. не выполнено к установленному сроку - территория школы № 106 не ограждена в соответствии п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В настоящее время решается вопрос о привлечении директора МБОУ Школы № 106 к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.
Должностному лицу выдано повторное предписание с установленным сроком исполнения.
Источник: fmbaros.ru
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