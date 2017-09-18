ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА

Следователи МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении железногорца 1996 года рождения, подозреваемого в совершении кражи денег у своей сожительницы

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 29-летней местной жительницы о краже денежных средств.

В ходе расследования выяснилось, что сожитель потерпевшей похитил 55 тысяч рублей из ее квартиры и потратил их в ночном клубе краевого центра. Полицейские установили местонахождение злоумышленника. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В отношении ранее судимого, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск