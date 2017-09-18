ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА
Следователи МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении железногорца 1996 года рождения, подозреваемого в совершении кражи денег у своей сожительницы
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 29-летней местной жительницы о краже денежных средств.
В ходе расследования выяснилось, что сожитель потерпевшей похитил 55 тысяч рублей из ее квартиры и потратил их в ночном клубе краевого центра. Полицейские установили местонахождение злоумышленника. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
В отношении ранее судимого, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет.
Украина подняла авиацию на границе
Об этом заявили в пограничной службе Украины. «Во время учений „Запад-2017“ Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.
По секрету: «Я приехала из России в короне»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Как справиться с боссом?
Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС
У Трампа нашли новый талант Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетным человеком».
Тест: Настоящая женщина или резиновая?
Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.