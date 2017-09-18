НАБОР В ШКОЛУ ЗВОНАРЕЙ
18.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
Красноярская епархия приглашает всех желающих обучиться основам звонарного искусства
Храм Святого Иоанна Предтечи, расположенный в Красноярске по улице Горького, 27, ведет набор в Школу звонарей.
Занятия будут проходить каждое воскресенье в беседке во дворе или в холле храма. Наличие музыкального образования не обязательно. Напомним, Школа звонарей действует с лета 2016 года.
Начало занятий в 10.30, после Божественной Литургии. Телефон для справок: +7-913-534-82-61.
по информации пресс-службы Красноярской епархии
фото с сайта .pravmir.ru
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Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.