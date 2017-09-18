НАБОР В ШКОЛУ ЗВОНАРЕЙ

Красноярская епархия приглашает всех желающих обучиться основам звонарного искусства

Храм Святого Иоанна Предтечи, расположенный в Красноярске по улице Горького, 27, ведет набор в Школу звонарей.

Занятия будут проходить каждое воскресенье в беседке во дворе или в холле храма. Наличие музыкального образования не обязательно. Напомним, Школа звонарей действует с лета 2016 года.

Начало занятий в 10.30, после Божественной Литургии. Телефон для справок: +7-913-534-82-61.



по информации пресс-службы Красноярской епархии

фото с сайта .pravmir.ru