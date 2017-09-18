Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!

ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!
18.09.17 | Главные темы / Происшествия
Межрегиональным управлением № 51 ФМБА России проведена внеплановая проверка
ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА

ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА
18.09.17 | Главные темы / Cобытия
21-летний железногорец украл у своей сожительницы 55 тысяч рублей и потратил их
НАБОР В ШКОЛУ ЗВОНАРЕЙ

НАБОР В ШКОЛУ ЗВОНАРЕЙ
18.09.17 | Главные темы / Cобытия
Красноярская епархия приглашает всех желающих обучиться основам звонарного
ТЕПЛОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ

ТЕПЛОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ
18.09.17 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Вадим Медведев провел совещание по вопросу подключения отопления в
КАРТАШОВ В ФИНАЛЕ!

КАРТАШОВ В ФИНАЛЕ!
18.09.17 | Главные темы / Cобытия
Евгений Карташов вышел в финал Всероссийского профессионального конкурса

ТЕПЛОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ

18.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

Глава ЗАТО Вадим Медведев провел совещание по вопросу подключения отопления в Железногорске и поселках

- Подготовку к новому отопительному сезону мы начали сразу после завершения предыдущего сезона. В пятницу от жителей поступали обращения по поводу отсутствия тепла в некоторых домах. Сегодня мы дополнительно разберем состояние дел в учреждениях и домах.


Все многоквартирные дома, обслуживаемых управляющей компанией ГЖКУ, подключены к теплу. Сантехники всех подразделений работали в выходные.

По заявкам жителей был выполнен обход квартир, расположенных на верхних этажах, чтобы спустить воздух с системы отопления. В настоящее время управляющая компания проверяет тепловой контур в подъездах многоквартирных домов и завозит песчано-гравийную смесь для подсыпки тротуаров в гололед.

По информации Управления городского хозяйства, дома других управляющих компаний и ТСЖ также подключены к теплу.

По словам руководителя Управления образования Валерия Головкина все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования обеспечены теплом, сообщает муниципальный портал.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА
5 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Отопительный сезон в Железногорске начнется 12 сентября, но не для всех
БАТАРЕИ НА СТАРТЕ

БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
8 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Отопительный сезон в Железногорске стартует 14 сентября
ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
26 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Выездное совещание главы ЗАТО по подготовке к новому отопительному сезону состоялось накануне в поселке Подгорном
НАРОД, ЕЩЕ ПОГРЕЕМСЯ!

НАРОД, ЕЩЕ ПОГРЕЕМСЯ!
14 мая 2014 | Раздел: Cобытия
••• Отопительный сезон в Железногорске продлен

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Грэг, в новости: ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
Гость Грэг, в новости: УСПЕТЬ ДО СРОКА
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Греф поставил под сомнение существование Сбербанка
Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет.

Украина подняла авиацию на границе
Об этом заявили в пограничной службе Украины. «Во время учений „Запад-2017“ Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.

По секрету: «Я приехала из России в короне»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Как справиться с боссом?

Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС
У Трампа нашли новый талант Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетным человеком».

Тест: Настоящая женщина или резиновая?
Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК! КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (93)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.