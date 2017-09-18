ТЕПЛОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ

Глава ЗАТО Вадим Медведев провел совещание по вопросу подключения отопления в Железногорске и поселках





- Подготовку к новому отопительному сезону мы начали сразу после завершения предыдущего сезона. В пятницу от жителей поступали обращения по поводу отсутствия тепла в некоторых домах. Сегодня мы дополнительно разберем состояние дел в учреждениях и домах.

Все многоквартирные дома, обслуживаемых управляющей компанией ГЖКУ, подключены к теплу. Сантехники всех подразделений работали в выходные.

По заявкам жителей был выполнен обход квартир, расположенных на верхних этажах, чтобы спустить воздух с системы отопления. В настоящее время управляющая компания проверяет тепловой контур в подъездах многоквартирных домов и завозит песчано-гравийную смесь для подсыпки тротуаров в гололед.



По информации Управления городского хозяйства, дома других управляющих компаний и ТСЖ также подключены к теплу.



По словам руководителя Управления образования Валерия Головкина все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования обеспечены теплом, сообщает муниципальный портал.