ТЕПЛОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ
18.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая
Глава ЗАТО Вадим Медведев провел совещание по вопросу подключения отопления в Железногорске и поселках
- Подготовку к новому отопительному сезону мы начали сразу после завершения предыдущего сезона. В пятницу от жителей поступали обращения по поводу отсутствия тепла в некоторых домах. Сегодня мы дополнительно разберем состояние дел в учреждениях и домах.
Все многоквартирные дома, обслуживаемых управляющей компанией ГЖКУ, подключены к теплу. Сантехники всех подразделений работали в выходные.
По заявкам жителей был выполнен обход квартир, расположенных на верхних этажах, чтобы спустить воздух с системы отопления. В настоящее время управляющая компания проверяет тепловой контур в подъездах многоквартирных домов и завозит песчано-гравийную смесь для подсыпки тротуаров в гололед.
По информации Управления городского хозяйства, дома других управляющих компаний и ТСЖ также подключены к теплу.
По словам руководителя Управления образования Валерия Головкина все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования обеспечены теплом, сообщает муниципальный портал.
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