КАРТАШОВ В ФИНАЛЕ!

Директор школы №97 Евгений Карташов вышел в финал Всероссийского профессионального конкурса «Директор школы»

После заочного этапа, где нужно было представить видео о развитии своего учреждения, Евгений Александрович вошел в число 30 лучших директоров России. В первом туре конкурса принимали участие 304 человека.

Отметим, ролик школы №97 «От детского сада к профессиональным элитам» набрал 92 балла из 126 возможных.



Очный тур Всероссийского профессионального конкурса «Директор школы» пройдет в Москве с 31 октября по 2 ноября 2017 года.



фото из архива Свежего ТВ