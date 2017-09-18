КАРТАШОВ В ФИНАЛЕ!
18.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
Директор школы №97 Евгений Карташов вышел в финал Всероссийского профессионального конкурса «Директор школы»
После заочного этапа, где нужно было представить видео о развитии своего учреждения, Евгений Александрович вошел в число 30 лучших директоров России. В первом туре конкурса принимали участие 304 человека.
Отметим, ролик школы №97 «От детского сада к профессиональным элитам» набрал 92 балла из 126 возможных.
Очный тур Всероссийского профессионального конкурса «Директор школы» пройдет в Москве с 31 октября по 2 ноября 2017 года.
фото из архива Свежего ТВ
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
19 мая 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорский педагог вошла в десятку конкурса «Воспитатель года Красноярского края – 2017»
2 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские педагоги включились в борьбу за звание «Учитель года Красноярского края
20 июля 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВоспитатель из Железногорска вошла в 20-ку победителей первого тура конкурса «Воспитатель года Красноярского края-2016».
5 ноября 2015 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе - директор школы №97 Евгений Карташов
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
Гость Грэг, в новости: УСПЕТЬ ДО СРОКА
Жека, в новости: ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
НОВОСТИ ЧАСА
Греф поставил под сомнение существование Сбербанка
Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет.
Украина подняла авиацию на границе
Об этом заявили в пограничной службе Украины. «Во время учений „Запад-2017“ Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.
По секрету: «Я приехала из России в короне»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Как справиться с боссом?
Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС
У Трампа нашли новый талант Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетным человеком».
Тест: Настоящая женщина или резиновая?
Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.
Руководитель Сбербанка Герман Греф сомневается, что возглавляемый им финансовый институт будет существовать через пять лет.
Украина подняла авиацию на границе
Об этом заявили в пограничной службе Украины. «Во время учений „Запад-2017“ Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.
По секрету: «Я приехала из России в короне»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Как справиться с боссом?
Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС
У Трампа нашли новый талант Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетным человеком».
Тест: Настоящая женщина или резиновая?
Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.