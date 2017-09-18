ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ НА ПОГОНЫ

99 младших лейтенантов внутренней службы пополнили ряды офицерского состава МЧС России

В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России слушателям выпускного курса вручили погоны среднего начальствующего состава.



16 сентября на плацу учебного заведения состоялась торжественная церемония по случаю присвоения первого офицерского звания пятикурсникам факультета инженеров пожарной безопасности и вручение погон - младший лейтенант внутренней службы.





«Сегодня для каждого из вас важный день, вы получили первые в жизни офицерские погоны, но по-прежнему остаетесь учащимися Академии, впереди у вас сложный и ответственный год обучения. Желаю вам терпения, трудолюбия, и не забывайте, что не погоны делают из человека офицера, а его отношение к службе, своим обязанностям и окружающим его людям», - сказал в своей напутственной речи руководитель вуза полковник внутренней службы А.В. Макаров.

На мероприятии присутствовали почетные гости, весь личный состав вуза. Поздравить ребят пришли ветераны Академии. В день торжественной церемонии Академия для родителей и родственников новоиспеченных офицеров распахнула двери.

Вскоре молодые специалисты покинут стены Академии и примут на себя важную миссию - командование подразделениями МЧС России в регионах Сибирского федерального округа.



В начале учебного года слушатели выпускного курса получили новые офицерские погоны, с которыми они продолжат обучение до окончания вуза, уже меньше чем через год, в преддверии тожественного выпуска, они наденут на свои плечи лейтенантские погоны и в этом звании отправятся к местам дальнейшего прохождения службы.

источник: сайт СИБИРСКОЙ ПОЖАРНО- СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ