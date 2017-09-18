НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
18.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 41 | Автор: Сергей Скляров
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Об этом заявили в пограничной службе Украины. «Во время учений „Запад-2017“ Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.
По секрету: «Я приехала из России в короне»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Как справиться с боссом?
Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС
У Трампа нашли новый талант Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетным человеком».
Тест: Настоящая женщина или резиновая?
Это раньше на кукол для секса без слез было сложно взглянуть.