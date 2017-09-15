КУПИЛ ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА

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Житель Железногорска был обманут мошенником на 40 тысяч рублей
В МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск обратился 29-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.
Мужчина нашел на одном из сайтов в сети объявление о продаже колес для автомобиля «БМВ» по низкой цене. Доверчивый покупатель перевел на указанный мошенником счет 40 тысяч рублей. Однако товар железногорец так и не получил.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Полицейские подчеркивают, что при оплате услуг, предоставляемых через Интернет необходимо быть бдительными. Прежде чем переводить денежные средства неизвестным лицам или организациям, сначала необходимо убедиться в надежности продавца.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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