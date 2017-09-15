НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ ДОЛОЙ!
В Железногорске демонтируют 58 рекламных конструкций
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 «О рекламе», постановлением администрации ЗАТО Железногорск от 24.07.2013 «О реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по демонтажу рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» выполняются работы по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения.Срок проведения работ: до 30 октября 2017 года.
После демонтажа рекламные конструкции принимаются подрядной организацией на ответственное хранение в течение месяца.
Для получения демонтированных рекламных конструкций владельцам рекламных конструкций необходимо до 30 ноября 2017 года:
- обратиться с заявлением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о возврате демонтированной рекламной конструкции;
- подтвердить право собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией;
- перечислить в бюджет ЗАТО Железногорск стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.
Рекламные конструкции, не востребованные владельцами в указанный срок, подлежат уничтожению (утилизации).
Приложение: Перечень рекламных конструкций, подлежащих демонтажу на территории ЗАТО Железногорск.
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