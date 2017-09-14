ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 01.09.2017 утверждено положение об архитектурном конкурсе для формирования базы лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в Красноярском крае в 2017 году.Библиотекой лучших практик смогут воспользоваться органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края при реализации муниципальных программ по «Формированию комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы.Конкурс будет проводиться для отбора лучших предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий. По результатам конкурса победители будут награждены благодарственными письмами министерства.Право на участие в конкурсе предоставлено физическим лицам, имеющим профильное высшее архитектурное образование, студентам старших курсов архитектурно-строительных высших учебных заведений.По итогам конкурса будет сформирована база лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий.С 2018 по 2022 годы архитектурный конкурс будет проводиться в соответствии с положением об архитектурном конкурсе, включенном в государственную программу «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды на территории Красноярского края на 2018-2022 годы».В период с 2018 по 2022 годы при проведении архитектурного конкурса предусмотрено денежное поощрение победителей указанного конкурса.