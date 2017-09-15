РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ

В Железногорске насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе

13 сентября в 19.45 возле круглосуточного магазина "Маяк" (60 лет ВЛКСМ) на пешеходном переходе сбили человека, автомобиль с места происшествия скрылся. Пострадавший скончался.

По словам очевидцев, автомобиль предположительно Toyota sprinter Carib, образца 1995-1997 года, в кузове белого цвета, с бампером черного цвета. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщают в группе ЧП Железногорск.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ по Железногорску просит откликнуться свидетелей происшествия и оказать помощь в распространении информации по поиску преступника. Звонить 76-58-58 или 02.