РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ
В Железногорске насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе
13 сентября в 19.45 возле круглосуточного магазина "Маяк" (60 лет ВЛКСМ) на пешеходном переходе сбили человека, автомобиль с места происшествия скрылся. Пострадавший скончался.
По словам очевидцев, автомобиль предположительно Toyota sprinter Carib, образца 1995-1997 года, в кузове белого цвета, с бампером черного цвета. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщают в группе ЧП Железногорск.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ по Железногорску просит откликнуться свидетелей происшествия и оказать помощь в распространении информации по поиску преступника. Звонить 76-58-58 или 02.
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