ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!
Следователи МУ МВД России по ЗАТО Железногорск закончили расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из строительных фирм города
В полицию обратились местные жители с заявлениями о хищении денежных средств в размере около 9 миллионов рублей. Как установили стражи порядка, граждане вложили деньги в строительство гаражного комплекса закрытого типа. Однако руководитель фирмы взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные денежные средства частично потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В настоящее время расследование окончено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет рассмотрено в суде.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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