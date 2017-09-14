ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!

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14.09.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 73 | Автор: Галина Процкая

Следователи МУ МВД России по ЗАТО Железногорск закончили расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из строительных фирм города

В полицию обратились местные жители с заявлениями о хищении денежных средств в размере около 9 миллионов рублей. Как установили стражи порядка, граждане вложили деньги в строительство гаражного комплекса закрытого типа. Однако руководитель фирмы взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные денежные средства частично потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время расследование окончено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет рассмотрено в суде.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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