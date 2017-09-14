ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ!
В Железногорске продолжается общегородской субботник по очистке территории вокруг городского озера
Акция «Чистый берег»продолжится уже в эту субботу, 16 сентября. В этот раз участие в субботнике примут около 100 человек от молодежных организаций ФГУП ФЯО «ГХК» и АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», а также сотрудники муниципальных предприятий.
Событие будет носить тематический характер в стиле постаппокалипсис. Участников ждут не только мероприятия по уборке мусора, но и полевая кухня, интерактивные площадки, развлекательные мероприятия при участии гостей «Wild Siberians» и «Wild Angels» (г. Красноярск).
Лучшие костюмы участников общегородского субботника в стиле конца света ждут призы от организаторов мероприятия.
Организаторы: ФГУП ФЯО «ГХК», Администрация ЗАТО Железногорск. Мероприятие состоится при любой погоде. Мешки и перчатки для сбора мусора предусмотрены для участия в субботнике.
Начало 16 сентября в 12.00, Элка (парковка у пляжа)
фото с сайта admk26.ru
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