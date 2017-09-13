УСПЕТЬ ДО СРОКА
Ремонт асфальтового покрытия на улице Ленина продолжается
На сегодняшний день дорожные работники проводят замену асфальтового покрытия по двум полосам. По всей протяженности улицы Ленина полосами уложено новое асфальто-бетонное покрытие. В районе площади Ленина ведется установка поребриков. К счастью, подрядчику ООО «Благоустройство» удалось избежать поквартального перекрытие дороги, о котором предупреждали ранее горожан. При укладке «геосетки», которая укрепляет дорожное полотно, рабочие отработали без глобального вмешательства в дорожное движение города.
Остались незавершенными сложные участки, такие как перекресток улиц Андреева–Ленина. Финальной частью работ станет укладка асфальтовой полосы. Если погода улыбнется, то подрядная организация завершит работы к 1 октября.
фото Татьяны Зиминой
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