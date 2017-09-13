"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-Готовы ли некоммерческие организации Железногорска взять на себя часть социальных услуг, которые сегодня выполняют муниципалы? Кто и как будет контролировать деятельность НКО?

-Коммунальные проблемы Железногорска можно решить, если проявить должную настойчивость. В этом убежден депутат, коммунальщик, директор управляющей компании «Креол» Евгений Кравцов. Почему именно он получил мандат ушедшего в отставку Геннадия Баховцева?

-Увлекательные рассказы первопроходца Виктора Божукова о нашем городе переносут нас на несколько десятилетий назад.

Читайте газету "Город и Горожане"!