"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
13.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 63 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
-Готовы ли некоммерческие организации Железногорска взять на себя часть социальных услуг, которые сегодня выполняют муниципалы? Кто и как будет контролировать деятельность НКО?
-Коммунальные проблемы Железногорска можно решить, если проявить должную настойчивость. В этом убежден депутат, коммунальщик, директор управляющей компании «Креол» Евгений Кравцов. Почему именно он получил мандат ушедшего в отставку Геннадия Баховцева?
-Увлекательные рассказы первопроходца Виктора Божукова о нашем городе переносут нас на несколько десятилетий назад.
Читайте газету "Город и Горожане"!
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