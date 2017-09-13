РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
13.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
• Кто совершил звонок о ложном минировании?
• Стройплощадка эконом жилья по Ленинградскому,26 снова работает
• Украл благотворительные деньги
• Выбери "Народного участкового 2017"
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 13:23 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияВ Железногорске накануне эвакуировали людей из здания ТЦ «Сибирский городок»
12 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017»
12 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Акции и мероприятияОбъявляем второй конкурс на звание "Лучшего народного ведущего"!
12 сентября 2014 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе:• «Город» на финише • Дороги на ямочный ремонт • Наш ответ Европе • Молодые, вперед! • Национальный забег • Выбери своего участкового
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
НОВОСТИ ЧАСА
Названа причина размещения сил НАТО у границы РФ
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя опасения ряда стран по поводу учений «Запад-2017», заявил, что силы НАТО размещены у российской границы не из-за…
Возможный убийца Драчева объявлен в международный розыск
Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мирапо пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Пентагон «пошел в отказ»
Американские военные планируют передать сирийским курдам более 20 тыс. единиц стрелкового вооружения, гранатометы и боеприпасы к минометам.
ВСУ начали массированный обстрел Донецка
По району аэропорта Донецка было выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров. Украинские силовики массированно обстреливают жилые районы на окраинах Донецка.
В США не в состоянии «поделить» Россию
Министерство юстиции США и юридический комитет Сената Конгресса вставляют друг другу палки в колеса в разбирательстве различных аспектов предполагаемого сговора команды президента Дональда Трампа с Россией…
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя опасения ряда стран по поводу учений «Запад-2017», заявил, что силы НАТО размещены у российской границы не из-за…
Возможный убийца Драчева объявлен в международный розыск
Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мирапо пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Пентагон «пошел в отказ»
Американские военные планируют передать сирийским курдам более 20 тыс. единиц стрелкового вооружения, гранатометы и боеприпасы к минометам.
ВСУ начали массированный обстрел Донецка
По району аэропорта Донецка было выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров. Украинские силовики массированно обстреливают жилые районы на окраинах Донецка.
В США не в состоянии «поделить» Россию
Министерство юстиции США и юридический комитет Сената Конгресса вставляют друг другу палки в колеса в разбирательстве различных аспектов предполагаемого сговора команды президента Дональда Трампа с Россией…