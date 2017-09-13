ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

В Железногорске накануне эвакуировали людей из здания ТЦ «Сибирский городок»

По информации УМВД, поступил сигнал о минировании всей торговой сети в городах Красноярского края, где находятся крупные супермаркеты.



Также 12 сентября в Красноярскее прошла эвакуация в нескольких торговых центрах, в администрации Красноярска, на автовокзале и в других местах большого скопления людей. Причиной стали массовые сообщения о подозрительных предметах, найденных в зданиях, и угроза террористических актов. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких городах России.



Представители силовых структур региона рассказали, что было получено 25 сообщений о минировании: 15 - Красноярске, девять в Норильске и одно в Зеленогорске.



Все сообщения о минировании оказались ложными. По данному факту возбуждено уголовное дело.

фото из соцсети