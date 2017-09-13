НИЧЕГО СВЯТОГО
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями
Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего железногорца, подозреваемого в совершении кражи коробки с пожертвованиями.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный похитил коробку с денежными средствами для пожертвования.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в одном из магазинов города был установлен ящик для пожертвования, в котором было около 5 тысяч рублей. Позже работники магазина обнаружили пропажу коробки. Сотрудники полиции опросили граждан и составили ориентировку на подозреваемого в совершении кражи, которая незамедлительно была передана всем нарядам полиции.
По «горячим следам» злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции.
Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении ранее судимого, неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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