НИЧЕГО СВЯТОГО

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями



Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего железногорца, подозреваемого в совершении кражи коробки с пожертвованиями.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный похитил коробку с денежными средствами для пожертвования.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в одном из магазинов города был установлен ящик для пожертвования, в котором было около 5 тысяч рублей. Позже работники магазина обнаружили пропажу коробки. Сотрудники полиции опросили граждан и составили ориентировку на подозреваемого в совершении кражи, которая незамедлительно была передана всем нарядам полиции.

По «горячим следам» злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции.

Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении ранее судимого, неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск