НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 СЕНТЯБРЯ
13.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров
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«Надо знать меру». РФ ответила Focus на оскорбление Путина
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало извинений от немецкого журнала Focus после того, как в издании появилась статья, в которой фигурировало оскорбление в адрес российского…
Саакашвили требует досрочных выборов на Украине
Саакашвили скромно заметил, что он не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается добиться проведения досрочных президентских выборов на Украине.
Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу, утверждает, что у главы российского государства Владимира Путина была по отношению…
«Чаша переполнена»: Мединского возмутил скандал с «Матильдой»
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с отказом киносети от проката фильма Алексея Учителя «Матильда».