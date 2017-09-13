НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 СЕНТЯБРЯ

Россия подготовила для Совета Безопасности (СБ) ООН резолюцию, в которой предложила направить миротворцев организации на восток Украины для защиты наблюдателей ОБСЕ.МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало извинений от немецкого журнала Focus после того, как в издании появилась статья, в которой фигурировало оскорбление в адрес российского…Саакашвили скромно заметил, что он не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается добиться проведения досрочных президентских выборов на Украине.МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу, утверждает, что у главы российского государства Владимира Путина была по отношению…МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с отказом киносети от проката фильма Алексея Учителя «Матильда».