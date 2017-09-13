ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

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Строители перекроют движение на Ленинградском проспекте

В связи с проведением плановых работ по прокладке тепловых сетей к строящемуся дому Ленинградский,26 будет ограничено движение по проспекту Ленинградский напротив дома №49.

16-17 сентября перекроют проезжую часть по направлению в сторону проспекта Курчатова.

23-24 сентября будет перекрыта проезжая часть по направлению в сторону ул. Южная.