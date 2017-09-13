ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

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12.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 91 | Автор: Галина Процкая

Строители перекроют движение на Ленинградском проспекте

В связи с проведением плановых работ по прокладке тепловых сетей к строящемуся дому Ленинградский,26 будет ограничено движение по проспекту Ленинградский напротив дома №49.

16-17 сентября перекроют проезжую часть по направлению в сторону проспекта Курчатова.
23-24 сентября будет перекрыта проезжая часть по направлению в сторону ул. Южная.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 22:23 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

Домики то не вчера строить начали!?......а значит и трубы могли бы и летом проложить,пока город пустой был. Что у нас за беда такая....чем ближе к зиме тем больше и чаще начинают "в земле копошится". Опять все через задний проход блин.

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