ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
12.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая
Жителям Красноярского края можно сообщить о возможных проявлениях коррупции по «Телефону доверия» Красноярской таможни со стороны должностных лиц таможни и таможенных постов
«Телефон доверия» 8(391)224-86-88 работает круглосуточно в автоматическом режиме. Каждое обращение рассматривается. Для того чтобы оставить сообщение, необходимо представиться.
Красноярская таможня заинтересована в обратной связи с гражданами для оперативного реагирования на возможные нарушения в сфере таможенного дела, а также для совершенствования своей деятельности и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
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