ПОДДЕРЖИМ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

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Жителей ЗАТО приглашают проголосовать за Железногорск, который участвует в конкурсе Школы Росатома
Одним из показателей для определения победителя Конкурса являются итоги голосования за видеоролики о празднике «День знаний», который прошел 1 сентября 2017 года.
Проголосовать за участника конкурса сможет каждый пользователь, просмотревший полностью конкурсный видеоролик на сайте проекта «Школа Росатома». Голосование уже идет. Оно продлится до 19.00 12 сентября. Голосование организовано в разделе «Вебинары» сайта проекта «Школы Росатома» - http://rosatomschool.ru/vebinary/
Приглашаем всех железногорцев проголосовать за наш видеоролик.
В создании видеоролика о Дне знаний участвовали: запись и обработка звука - Александр Шарабарин (лицей № 102); журналисты - Данила Черноков (лицей № 102), Алексей Боганов (гимназия № 91); операторы - Максим Лесименко (гимназия № 91), Александр Шарабарин (лицей № 102), Данила Черноков (Лицей № 102), Платон Флегонтови (школа № 95).
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