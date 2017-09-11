КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?

В народную рубрику "Своими глазами" обратились горожане с жалобами на дискомфорт в салонах новых автобусов ПАТП

Вот что нам по телефону сообщила железногорка Ирина Максимовна:

"Новые автобусы, выпущенные недавно на линию в нашем городе, плохо приспособлены для безопасной перевозки пассажиров. На задней площадке автобуса отсутствует верхний поручень! Когда автобус качнулся, я прямо за воздух схватилась и на мужика грохнулась. Так мы с ним вповалку повалились бы на пол, но добрые люди помогли нам удержаться!!! И куда смотрели те, кто покупал такие автобусы?".

На одном из городских сайтов эта "горячая автобусная темка" тоже бурно обсуждается:

"Один из практичных водителей сразу занялся доводкой своего автобуса. Выглядит эта чёрная железяка, наверное, не очень изящно, спору нет. Но зато от пассажиров — заслуженное спасибо".

И тут же размещен резкий комментарий:

Автобусы, которые белые,"последнего помета" для ПАТП - это наглядная форма конструирования в компе. Наглядно на том родительском предприятии работают карлики, или созидатели этого "чуда" никогда так и не видели, что у них появилось реально в металле. Что поручней верхних нет и по бортам задней площадки они же на уровне колен и т.д."

фото из соцсетей