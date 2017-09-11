ШТРАФАНУЛИ ЗА ВРАНЬЕ

В Железногорске мужчина предстал перед судом за заведомо ложный донос



В дежурную часть полиции обратился 38-летний железногорец с заявлением об угоне автомобиля «Субару».

При проведении проверки полицейские усомнились в показаниях потерпевшего. Было установлено, что мужчина совершил ДТП в виде съезда в кювет и последующего опрокидывания. Мужчина с места ДТП скрылся и, желая избежать административной ответственности за оставление места аварии, решил сделать заведомо ложный донос о совершении преступления.



В отношении хитреца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в размере 27 тысяч рублей.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск