ШТРАФАНУЛИ ЗА ВРАНЬЕ
В Железногорске мужчина предстал перед судом за заведомо ложный донос
В дежурную часть полиции обратился 38-летний железногорец с заявлением об угоне автомобиля «Субару».
При проведении проверки полицейские усомнились в показаниях потерпевшего. Было установлено, что мужчина совершил ДТП в виде съезда в кювет и последующего опрокидывания. Мужчина с места ДТП скрылся и, желая избежать административной ответственности за оставление места аварии, решил сделать заведомо ложный донос о совершении преступления.
В отношении хитреца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в размере 27 тысяч рублей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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