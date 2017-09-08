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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ КАЛИНИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ КАЛИНИН
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ КАЛИНИН

08.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Наталья Кокорина

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 11 сентября

Почему в Железногорске автолюбители невнимательны за рулем? Как снизить аварийность на дорогах? Всегда ли светофор является единственным средством от регулярных ДТП? Какие требования Госавтоинспекция предъявляет к городской среде в рамках  безопасности дорожного движения?

На эти и другие вопросы по дорожной остановке ответит новый начальник ОГИБДД  ЗАТО Железногорска  Дмитрий Калинин.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 11 сентября в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24»  в  20.20.



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