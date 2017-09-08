В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ КАЛИНИН
08.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Наталья Кокорина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 11 сентября
Почему в Железногорске автолюбители невнимательны за рулем? Как снизить аварийность на дорогах? Всегда ли светофор является единственным средством от регулярных ДТП? Какие требования Госавтоинспекция предъявляет к городской среде в рамках безопасности дорожного движения?
На эти и другие вопросы по дорожной остановке ответит новый начальник ОГИБДД ЗАТО Железногорска Дмитрий Калинин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 11 сентября в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
30 июня 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 июля
20 октября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 24 октября
23 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 сентября
27 мая 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите в понедельник, 30 мая, программу «Открытая студия»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
НОВОСТИ ЧАСА
Минобороны РФ возмущено ситуацией в Польше
Польские власти совершили возмутительный акт надругательства, снеся мавзолей на кладбище солдат Красной армии в городе Тшцянка.
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Мир на Украине — обязательное условие для снятия санкций Европейского союза с России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова передаёт издание Handelsblatt.
Погибший в Киеве был «ликвидатором Басаева»
Погибший при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре украинской столицы Тимур Махаури, воевавший на Донбассе в составе чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, возможно мог быть участником спецоперации по…
В России заблокировали несколько крупных сайтов
В России заблокированы пять сайтов, на которых был размещён «пиратский» контент. С таким заявлением выступили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В ФБР заинтересовались работой Uber
Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft.
Польские власти совершили возмутительный акт надругательства, снеся мавзолей на кладбище солдат Красной армии в городе Тшцянка.
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Мир на Украине — обязательное условие для снятия санкций Европейского союза с России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова передаёт издание Handelsblatt.
Погибший в Киеве был «ликвидатором Басаева»
Погибший при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре украинской столицы Тимур Махаури, воевавший на Донбассе в составе чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, возможно мог быть участником спецоперации по…
В России заблокировали несколько крупных сайтов
В России заблокированы пять сайтов, на которых был размещён «пиратский» контент. С таким заявлением выступили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В ФБР заинтересовались работой Uber
Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft.