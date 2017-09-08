В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ КАЛИНИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 11 сентября

Почему в Железногорске автолюбители невнимательны за рулем? Как снизить аварийность на дорогах? Всегда ли светофор является единственным средством от регулярных ДТП? Какие требования Госавтоинспекция предъявляет к городской среде в рамках безопасности дорожного движения?

На эти и другие вопросы по дорожной остановке ответит новый начальник ОГИБДД ЗАТО Железногорска Дмитрий Калинин.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 11 сентября в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.