Польские власти совершили возмутительный акт надругательства, снеся мавзолей на кладбище солдат Красной армии в городе Тшцянка.Мир на Украине — обязательное условие для снятия санкций Европейского союза с России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова передаёт издание Handelsblatt.Погибший при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре украинской столицы Тимур Махаури, воевавший на Донбассе в составе чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, возможно мог быть участником спецоперации по…В России заблокированы пять сайтов, на которых был размещён «пиратский» контент. С таким заявлением выступили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft.