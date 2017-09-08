РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 СЕНТЯБРЯ
08.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
• Новые правила благоустройства
• Сделай свой выбор 10 сентября
• День памяти начала блокады Ленинграда
• Школа безопасности "АУ"
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В России заблокированы пять сайтов, на которых был размещён «пиратский» контент. С таким заявлением выступили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В ФБР заинтересовались работой Uber
Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft.