Стройку на Ленинградском 26 возобновили
По информации СГ 26 стройка ожила: субподрядчику перевели часть денег и вчера "Культбытстрой" приступил к работе.
СТРОЙКА ОЖИЛА
08.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 62 | Автор: Наталья Кокорина
Напоминаем, «социальные дома» в Железногорске строили в рамках федерального проекта «Жильё для российской семьи», который курировал Красноярский краевой фонд жилищного строительства. В планах было поднять два здания почти на пятьсот квартир. Однако, в начале июня, почти завершив первую коробку, субподрядчик «Культбытстрой», заморозил работы. Оказалось – строителям задолжали порядка 190 миллионов рублей, в результате, им пришлось вкладывать в работу собственные средства.
Краевое правительство и местные градоначальники пообещали дольщикам решить проблему максимально быстро – до июля. Но слова так и остались словами – ни в июле, ни в августе работы не стартовали. На все вопросы людей представители краевой и местной власти говорили нейтральные фразы, а в краевом Фонде вообще отмалчивались. Потенциальные жильцы 26-го дома даже были вынуждены написать письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.
И вот – то ли послание возымело силу, то ли ещё какое чудо случилось, но в начале этой недели пришли обнадеживающие новости. Вицеспикер ЗС Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что в правительстве региона его заверили: гендиректор генподрядчика строительства «Экономжилстрой», Вячеслав Голик оформляет кредит, благодаря которому и будут выплачены долги строителям.Чтобы уточнить ситуацию, мы позвонили в «Культбытстрой». Там подтвердили: информация о получении Голиком кредита действительно активно муссируется. Правда неофициально. В «Культбытстрое» говорили, что готовы приступить к работам хоть сейчас, но строителям нужно документальное подтверждение, что деньги действительно поступят. Поэтому они, можно сказаь, «сидели на чемоданах» и ждали сигнала.А вчера сигнал, наконец-то поступил и субподрядчик приступил к работам. Нам остается только разделить радость дольщиков, у которых вновь появилась надежда.
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