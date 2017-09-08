СТРОЙКА ОЖИЛА

Стройку на Ленинградском 26 возобновили



По информации СГ 26 стройка ожила: субподрядчику перевели часть денег и вчера "Культбытстрой" приступил к работе. По информации СГ 26 стройка ожила: субподрядчику перевели часть денег и вчера "Культбытстрой" приступил к работе.

Напоминаем, «социальные дома» в Железногорске строили в рамках федерального проекта «Жильё для российской семьи», который курировал Красноярский краевой фонд жилищного строительства. В планах было поднять два здания почти на пятьсот квартир. Однако, в начале июня, почти завершив первую коробку, субподрядчик «Культбытстрой», заморозил работы. Оказалось – строителям задолжали порядка 190 миллионов рублей, в результате, им пришлось вкладывать в работу собственные средства.



Краевое правительство и местные градоначальники пообещали дольщикам решить проблему максимально быстро – до июля. Но слова так и остались словами – ни в июле, ни в августе работы не стартовали. На все вопросы людей представители краевой и местной власти говорили нейтральные фразы, а в краевом Фонде вообще отмалчивались. Потенциальные жильцы 26-го дома даже были вынуждены написать письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

