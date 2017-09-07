БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
07.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске в связи с аварией на теплосети будет отключена горячая вода
В связи с аварией на теплосети Ду-700 будет отключена горячася вода в жилых домах, детских учреждениях и больничном городке:
- все дома по ул.Королева;
- все дома на ул.Курчатова;
- квартал, ограниченный ул.Свердлова, ул.Кирова, ул. Советская и ул.Андреев;
- больничный городок.
Работники МП "Гортеплоэнерго" устраняют аварию. Утром горячая вода будет подана по тупиковой схеме.
Источник: www.admk26.ru
Фото: Energyland.info
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
26 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / ПроисшествияВ Железногорске пропала горячая вода
5 августа 2014 | Раздел: Происшествия••• Почему из кранов железногорских потребителей пропала горячая вода?
14 июня 2013 | Раздел: Cобытия••• Жалобы железногорцев на холодную воду из горячего крана продолжаются
28 августа 2012 | Раздел: Происшествия••• Вечером 27 августа горячая вода перестала поступать в дома железногорцев
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
НОВОСТИ ЧАСА
Минтранс заменит транспортный налог
Источники сообщили «Известиям», что до конца года ведомство подготовит обоснование инициативы в соответствии с Транспортной стратегией России. Напомним, что транспортный налог высчитывается индивидуально для каждого транспортного средства.
Угроза с Востока: что за напасть вызревает в далекой Мьянме
Недавние события в Москве, Грозном и ряде других уголков России, когда большое количество россиян, исповедующих ислам, вышло на улицы в знак протеста против притеснений в Мьянме (Бирма) народа рохинджа…
Пенсии доведут до прожиточного минимума
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что пенсии в России в 2017 году вырастут на 4,5%. Около 100 млрд рублей выделят из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты…
В РФ изменятся автомобильные номера
Госзнаки поменяют размер и форму, но не содержание Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.
Швейцария заморозила «награбленные» украинцами деньги
После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.
Источники сообщили «Известиям», что до конца года ведомство подготовит обоснование инициативы в соответствии с Транспортной стратегией России. Напомним, что транспортный налог высчитывается индивидуально для каждого транспортного средства.
Угроза с Востока: что за напасть вызревает в далекой Мьянме
Недавние события в Москве, Грозном и ряде других уголков России, когда большое количество россиян, исповедующих ислам, вышло на улицы в знак протеста против притеснений в Мьянме (Бирма) народа рохинджа…
Пенсии доведут до прожиточного минимума
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что пенсии в России в 2017 году вырастут на 4,5%. Около 100 млрд рублей выделят из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты…
В РФ изменятся автомобильные номера
Госзнаки поменяют размер и форму, но не содержание Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.
Швейцария заморозила «награбленные» украинцами деньги
После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.