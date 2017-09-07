ТЕРРИТОРИЯ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
07.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске пройдёт краевой летний гражданский форум
Серия муниципальных форумов и круглых столов по проблемам гражданского общества стартовала 3 сентября в Красноярске, второй этап – Железногорск.
В рамках гражданского форума планируется дискуссионная и образовательная программы. Организаторы предусмотрели темы, в которых заинтересованы некоммерческие организации (НКО) города. Будут работать площадки по грантовым конкурсам, консультации по написанию бизнес-плана, семинары по созданию НКО, стандартизации услуг социально-ориентированных НКО.
- Железногорск – территория, которая развивается в этой сфере весьма стремительно. Здесь достаточное количество опытных организаций, в том числе победители краевых и президентского грантовых конкурсов, - отметила руководитель краевого центра поддержки общественных инициатив Анна. – В Железногорске работает ресурсный центр, единственный на территории края, который появился за счет президентского гранта. Нам вдвойне интересно поработать с Железногорском, пригласить сюда центральную группу районов для обмена опытом.
Финальной точкой форума станет благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск», который пройдёт 9 сентября в Парке культуры и отдыха.
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