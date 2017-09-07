КАК-ТО НЕ ВЕРИТСЯ...

Железногорская ЕДДС предупреждает об изменении погоды

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются 8-10 сентября.

В центральных и южных районах Красноярского края, в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до -1,-3°.

По центральным районам Красноярского края 8 сентября местами пройдут сильные дожди.

Не забудьте зонтики и одевайтесь по погоде.

Фото: Qna.center