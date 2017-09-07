КАК-ТО НЕ ВЕРИТСЯ...
07.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорская ЕДДС предупреждает об изменении погоды
Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются 8-10 сентября.
В центральных и южных районах Красноярского края, в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до -1,-3°.
По центральным районам Красноярского края 8 сентября местами пройдут сильные дожди.
Не забудьте зонтики и одевайтесь по погоде.
Фото: Qna.center
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После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.