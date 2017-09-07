НОВЫЙ ЭТАП «МАЛОЙ МЕНДЕЛЕЕВКИ»

Сетевая химическая академия «Малая Менделеевка», созданная при поддержке Горно-химического комбината стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи в номинации «Инженерный талант».

Впереди участие в федеральном этапе. Всего в конкурсе участвовало 13 учебных заведений Красноярского края.

Напомним, новая школьная химическая лаборатория для 8-10 классов была создана в 2016 году на базе городской общеобразовательной школы №97 с целью развития у старшеклассников интереса к естественным наукам. В «Малой Менделеевке» занимаются ребята из разных школ Железногорска. В интерактивном формате они изучают химию и физику, осваивают навыки исследовательской работы, азы профессий «Лаборант химического анализа» и «Лаборант физических испытаний», изучают технический английский язык и начала математической статистики.



В рамках идеи сетевой химической академии Горно-химический комбинат помогает не только ученикам. Предприятие поддерживает и всех преподавателей, принимающих участие в проекте «Малая Менделеевка». Кроме того атомщики помогают школам со снабжением учебных классов необходимыми для опытов реагентами и проводят экскурсии в производственные лаборатории предприятия.



Проект «Малая Менделеевка» продолжит свою работу и в новом учебном году.