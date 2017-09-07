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10 сентября в Железногорске пройдут дополнительные выборы кандидатов в депутаты

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ

07.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Наталья Кокорина

10 сентября в Железногорске пройдут дополнительные выборы кандидатов в депутаты по избирательному округу №9


Полиция Железногорска сформирует следственно-оперативную группу из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и следственного отдела. На каждой участковой избирательной комиссии будут дежурить два сотрудника полиции и представитель добровольной народной дружины. К настоящему времени уже обследованы помещения школы №100 с помощью минно-розыскной собаки.


Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД Виктор Архипов, на предыдущей избирательной кампании серьезных инцидентов и нарушений не выявлено, за исключением появления на участках пьяных избирателей.

- Если человек ведет себя адекватно, даем ему возможность проголосовать и рекомендуем покинуть помещение. При необходимости, можем доставить домой. Если человек ведет себя неадекватно, то будут применяться соответствующие меры.

Напомним, в ходе предвыборной агитации один из кандидатов неправильно подал документы о предстоящем митинге, в связи с чем, администрация ему отказала в проведении мероприятия. Но на митинг люди все-таки собрались. Полицейские выехали на место и провели разъяснительную беседу. В результате инцидент был исчерпан, и после повторного согласования документов разрешение было получено.


Добавим, в день голосования, 10 сентября, на участке будут дежурить шесть сотрудников полиции, на прилегающей территории наряды ДПС и ППС. Всего около 30 человек.



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