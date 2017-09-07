БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ
10 сентября в Железногорске пройдут дополнительные выборы кандидатов в депутаты по избирательному округу №9
Полиция Железногорска сформирует следственно-оперативную группу из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и следственного отдела. На каждой участковой избирательной комиссии будут дежурить два сотрудника полиции и представитель добровольной народной дружины. К настоящему времени уже обследованы помещения школы №100 с помощью минно-розыскной собаки.
Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД Виктор Архипов, на предыдущей избирательной кампании серьезных инцидентов и нарушений не выявлено, за исключением появления на участках пьяных избирателей.
Напомним, в ходе предвыборной агитации один из кандидатов неправильно подал документы о предстоящем митинге, в связи с чем, администрация ему отказала в проведении мероприятия. Но на митинг люди все-таки собрались. Полицейские выехали на место и провели разъяснительную беседу. В результате инцидент был исчерпан, и после повторного согласования документов разрешение было получено.
Добавим, в день голосования, 10 сентября, на участке будут дежурить шесть сотрудников полиции, на прилегающей территории наряды ДПС и ППС. Всего около 30 человек.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Источники сообщили «Известиям», что до конца года ведомство подготовит обоснование инициативы в соответствии с Транспортной стратегией России. Напомним, что транспортный налог высчитывается индивидуально для каждого транспортного средства.
Угроза с Востока: что за напасть вызревает в далекой Мьянме
Недавние события в Москве, Грозном и ряде других уголков России, когда большое количество россиян, исповедующих ислам, вышло на улицы в знак протеста против притеснений в Мьянме (Бирма) народа рохинджа…
Пенсии доведут до прожиточного минимума
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что пенсии в России в 2017 году вырастут на 4,5%. Около 100 млрд рублей выделят из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты…
В РФ изменятся автомобильные номера
Госзнаки поменяют размер и форму, но не содержание Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.
Швейцария заморозила «награбленные» украинцами деньги
После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.